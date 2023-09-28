"Нет доказательств, что это нападение на Альянс": Столтенберг прокомментировал падение российского беспилотника в Румынии

Обстрелы границ Украины и падение беспилотников на территории Румынии и ракет на территории Польши прокомментировал Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. На брифинге, который прошел совместно с президентом Владимиром Зеленским, он подчеркнул, что нет доказательств того, что атаки на страны Альянса целенаправленны.

Об этом пишет "Униан".

По его словам, Альянс решительно осуждает грубую войну России против Украины.

"Она представляет огромный риск для всех членов Альянса. И поэтому с начала войны и даже перед ней НАТО оказывает серьезную поддержку Украине. Что касается обломков дронов в Румынии, то у нас нет никаких доказательств, что это результат целенаправленного нападения России на территорию Альянса." Но российская война и неосторожные удары на границе с Румынией, конечно, дестабилизируют ситуацию", – подчеркнул он.

В странах, граничащих с Украиной, в том числе и в Румынии, НАТО усилило свое присутствие. А именно, установление системы мониторинга ситуации на границе и воздушного патрулирования, увеличения количества войск и самолетов.

Напомним, что в ВСУ рассказали интересные детали одной из ракетных атак РФ.

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