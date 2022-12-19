Нет другого выхода: российский политик — о том, спасет ли Путина новая волна мобилизации

По его словам, Путин решил бросать в бой новые подразделения из новомобилизованных, пока это будет возможно.

В России обязательно будет еще одна волна мобилизации, ведь Путин решил затянуть войну и ему нужно много "пушечного мяса".

Такое мнение высказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков, передает "24 канал".

Оппозиционер отметил, что у России большой мобилизационный ресурс.

"И по мере истощения "пушечного мяса" на войне его будут пополнять благодаря этой мобилизации", – сказал Гудков.

По его словам, несмотря на заверения Путина, мобилизация в РФ не прекращается, хотя сейчас, возможно, не столь активная фаза – людей не ловят прямо на улицах.

"Но в целом она (мобилизация. – Ред.) продолжается, повестки разносят, какое-то принуждение есть. Просто пока у Путина нет большой необходимости новой порции "пушечного мяса". Как только она появится – активизируется и сама мобилизация", – считает Гудков.

По мнению эксперта, мобилизация наносит ущерб путинскому режиму и вызывает серьезные разногласия, но тем не менее – все будет продолжено, ведь у диктатора нет другого выхода. Путин решил бросать в бой новые подразделения из новомобилизованных, пока это возможно.

По информации Гудкова, в РФ удалось мобилизовать около 200 тыс. человек. Около 80 тысяч отправили на фронт, но где-то еще есть 120 тысяч резерва, которые проходят обучение.

"Поэтому глава Кремля будет продолжать затягивать войну и надеется, что найдет какой-то выход. Но выход для него – потеря власти и его жизнь, потому что это у него переплетено", – подытожил Геннадий Гудков.

Мобилизация в РФ

Напомним, 21 сентября диктатор Владимир Путин объявил о начале мобилизации в России. По информации СНБО, из России за границу сбежало больше россиян призывного возраста, чем смогли мобилизовать.

В начале ноября Путин заявил, что в РФ уже мобилизовали 318 тысяч человек на войну против Украины.

1 ноября российский диктатор заявил о завершении мобилизации в РФ, но отдельный указ об этом он не подписывал.

7 декабря Путин признал, что война в Украине может затянуться на длительный срок. По мнению аналитиков американского Института изучения войны, Путин готовит россиян к затяжной, изнурительной войне в Украине. Эксперты не исключают, что диктатор снова объявит мобилизацию.

Так, военный комиссар подмосковных городов проговорился, что мобилизация в России не окончена, а приостановлена.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный объяснил, что мобилизация в России действительно сработала и россияне снова попытаются пойти в наступление на Донбассе, севере или юге.