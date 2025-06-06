Российские бомбардировщики

Реклама

Этой ночью РФ подняла всю стратегическую авиацию, которую смогла. Россияне перегрузили Ту-95.

Об этом сообщил эксперт по авиации Константин Криволап в эфире «КИЕВ24».

«И это свидетельствует о том, что ресурс у них будет заканчиваться гораздо быстрее, чем он и так заканчивался. Этих самолетов, пожалуй, будет очень мало, и они не будут способны таскать эти ракеты Х-101», — отметил авиаэксперт.

Реклама

Россияне не понимают, как и где им хранить самолеты, считает Криволап.

«Прятать самолеты в ангары они не имеют права, потому что это будет нарушать все документы по паритету в ядерных вооружениях», — пояснил он.

Российская атака на Украину 6 июня

В ночь на 6 июня Россия нанесла массированный удар по территории Украины, использовав ударные дроны, а также крылатые и баллистические ракеты. Кроме того, захватчики выпустили крылатые ракеты из акватории моря и с бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

По официальным данным, противник атаковал 452 средствами воздушного нападения. Россия выпустила 407 дронов и 45 ракет: украинская ПВО обезвредила 406 целей.

Реклама