Нет людей и уцелевших домов: как выглядит уничтоженный Россией Соледар на Донетчине (видео)

Соледарь российские оккупанты захватили год назад, а сейчас там нет ни одного уцелевшего дома.
Российский военкор Сладков выложил видео из уничтоженного российской армией города Соледар в Бахмутском районе Донецкой области.
Украинский журналист Денис Казанский напомнил, что Соледар российские оккупанты захватили год назад, а сейчас там нет ни одного уцелевшего дома.
"Этот город Россия захватила год назад и просто бросила. В нем больше нет людей и не видно ни одного целого дома", – написал Казанский.
Напомним, Зеленский назвал ключевые месяцы активности в противостоянии России.
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