Нет людей и уцелевших домов: как выглядит уничтоженный Россией Соледар на Донетчине (видео)

Соледарь российские оккупанты захватили год назад, а сейчас там нет ни одного уцелевшего дома.

Российский военкор Сладков выложил видео из уничтоженного российской армией города Соледар в Бахмутском районе Донецкой области.

Украинский журналист Денис Казанский напомнил, что Соледар российские оккупанты захватили год назад, а сейчас там нет ни одного уцелевшего дома.

"Этот город Россия захватила год назад и просто бросила. В нем больше нет людей и не видно ни одного целого дома", – написал Казанский.

Нет людей и уцелевших домов: как выглядит уничтоженный Россией Соледар

Напомним, Зеленский назвал ключевые месяцы активности в противостоянии России.