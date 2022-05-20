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Нет мотивации: оккупанты жалуются родным, что два месяца не получают зарплат

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Нет мотивации: оккупанты жалуются родным, что два месяца не получают зарплат

Фото: Getty Images

Российские оккупанты жалуются родным, что до сих пор не получили обещанной зарплаты за март. Их деньги присваивают военные клерки.

Служба безопасности опубликовала очередной перехват телефонного разговора захватчика с супругой.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Кроме значительных военных потерь деморализация российских войск происходит и изнутри. В частности, потому, что командование обманывает рядовых оккупантов и присваивает их зарплаты.

В распоряжении СБУ много перехваченных телефонных разговоров, где оккупанты жалуются, что им не выплачивают обещанные средства.

В этом разговоре с супругой захватчик говорит, что больше не верит в обещания командования рассчитаться с ними хотя бы за 2 весенних месяца.

"Должно, короче, прийти сразу за март и до 20 числа – за апрель. Но я не верю в это, честно, не верю. Потому что уже прокуратура в бригаде у нас, в Будённовске, работает за эти деньги. Потому что реально не выплачивают людям", – жалуется россиянин.

Одной из причин такой экономии в СБУ называют желание российских военных клерков нажиться на невыплате зарплат. Ибо в случае смерти оккупантов, деньги можно будет оставить себе.

Поэтому захватчик в разговоре с женой размышляет: "А толку мы здесь? За кого боремся? Ни за кого вообще! Находимся х*ен знает где".

Напомним, что СБУ перехватила разговор россиян, в котором они не скрывают использование в Украине запретного оружия. Также украинская разведка перехватила разговор российского оккупанта с матерью о страшных издевательствах и убийствах украинских пленных, которые совершают работники ФСБ и российские военные.

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