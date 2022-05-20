Нет мотивации: оккупанты жалуются родным, что два месяца не получают зарплат

Российские оккупанты жалуются родным, что до сих пор не получили обещанной зарплаты за март. Их деньги присваивают военные клерки.
Служба безопасности опубликовала очередной перехват телефонного разговора захватчика с супругой.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Кроме значительных военных потерь деморализация российских войск происходит и изнутри. В частности, потому, что командование обманывает рядовых оккупантов и присваивает их зарплаты.
В распоряжении СБУ много перехваченных телефонных разговоров, где оккупанты жалуются, что им не выплачивают обещанные средства.
В этом разговоре с супругой захватчик говорит, что больше не верит в обещания командования рассчитаться с ними хотя бы за 2 весенних месяца.
"Должно, короче, прийти сразу за март и до 20 числа – за апрель. Но я не верю в это, честно, не верю. Потому что уже прокуратура в бригаде у нас, в Будённовске, работает за эти деньги. Потому что реально не выплачивают людям", – жалуется россиянин.
Одной из причин такой экономии в СБУ называют желание российских военных клерков нажиться на невыплате зарплат. Ибо в случае смерти оккупантов, деньги можно будет оставить себе.
Поэтому захватчик в разговоре с женой размышляет: "А толку мы здесь? За кого боремся? Ни за кого вообще! Находимся х*ен знает где".
Напомним, что СБУ перехватила разговор россиян, в котором они не скрывают использование в Украине запретного оружия. Также украинская разведка перехватила разговор российского оккупанта с матерью о страшных издевательствах и убийствах украинских пленных, которые совершают работники ФСБ и российские военные.
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