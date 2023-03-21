Нет ни одного уцелевшего здания: как живет Авдеевка, которая вскоре может стать "новым Бахмутом"

За прошедшие сутки в Авдеевке зафиксировано более 20 обстрелов из разных вооружений, в том числе танков. Также российские войска наносили авиаудары.

Как живой город, которому уже некоторые предсказывают судьбу Бахмута, рассказал глава Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире телеканала FREEДОМ.

По его словам, в результате вражеского танкового обстрела два человека получили ранения. Это мужчина 1954 года и женщина 1980 года рождения. Еще одна женщина 1969 года рождения, которая шла набрать воды, к сожалению, погибла в результате этого обстрела.

Барабаш отметил, что в Авдеевке уже не осталось ни одного целого здания.

"Сложно оценить разрушение, но однозначно нет ни одного целого здания в городе уже полгода точно. Ну, если оценивать в условном процентном отношении, то около 80% города уже разрушено", — уточнил он.

Также глава военной администрации рассказал, что россияне имеют определенный успех у Авдеевки.

"Россияне в лобовую просто не могли взять Авдеевку, так называемая “промка” для них – просто неприступная крепость. И потому они стали пытаться окружить город с севера и потихоньку забросали телами. Определенные успехи у них есть. Но я бы не сказал, что это критическая ситуация в Авдеевке", — добавил он.

Фото: Deepstatemap

Ранее защитники Авдеевки рассказали, что враг пытается реализовать в городе сценарий Бахмута.

Спикер Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский также заявил, что Авдеевка в ближайшее время может стать "новым Бахмутом". Такого же мнения придерживается и британская разведка.

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан считает, что "ситуация в Бахмуте и Авдеевке отличаются".

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