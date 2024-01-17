Нет ни одной уцелевшей квартиры: появились фото пострадавшего из-за атаки РФ дома в Одессе

Один из упавших осколков повредил трассу теплоснабжения.

В сети опубликовали фото разрушений в Одессе после российской атаки. Под ударом вражеских беспилотников оказался жилой дом.

Фото последствий публикуют одесские телеграммы-каналы.

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Как видно из фотографий, в пострадавшем доме не осталось ни одной уцелевшей квартиры. У дома стоят сгоревшие авто.

Как сообщает корреспондент "Думской", рядом с домом две воронки. Один из упавших осколков повредил трассу теплоснабжения.

По данным местных властей, в результате повреждения теплосети без отопления в настоящее время находятся 58 домов в городе. Срок выполнения восстановительных работ – сутки.

Все соответствующие службы продолжают работать у пострадавшего дома.

Пострадавший дом в Одессе. ФОТО: Думская/Telegram

Пострадавший дом в Одессе. ФОТО: Думская/Telegram

Пострадавший дом в Одессе. ФОТО: Думская/Telegram

Напомним, в результате атаки беспилотников в Одессу три человека получили ранения, из дома эвакуировали 130 жителей.

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