Нет ни одной уцелевшей квартиры: появились фото пострадавшего из-за атаки РФ дома в Одессе

Один из упавших осколков повредил трассу теплоснабжения.
В сети опубликовали фото разрушений в Одессе после российской атаки. Под ударом вражеских беспилотников оказался жилой дом.
Фото последствий публикуют одесские телеграммы-каналы.
Как видно из фотографий, в пострадавшем доме не осталось ни одной уцелевшей квартиры. У дома стоят сгоревшие авто.
Как сообщает корреспондент "Думской", рядом с домом две воронки. Один из упавших осколков повредил трассу теплоснабжения.
По данным местных властей, в результате повреждения теплосети без отопления в настоящее время находятся 58 домов в городе. Срок выполнения восстановительных работ – сутки.
Все соответствующие службы продолжают работать у пострадавшего дома.
Напомним, в результате атаки беспилотников в Одессу три человека получили ранения, из дома эвакуировали 130 жителей.
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