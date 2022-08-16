"Нет ничего": Фейгин об уровне развития военной промышленности России

Индия ожидает поставок второго полка зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф", которые были приобретены в России.

Российский оппозиционер, правозащитник и адвокат Марк Фейгин объяснил, как война России против Украины может изменить ситуацию, и почему Индия и другие страны могут отказаться от этих договоренностей.

Об этом он рассказал в интервью ТСН.ua.

"Ну мы конечно не все знаем, по каким ценам, что Индия, что Турция закупают С-3-00. Ни демпинг ли это. Потом С-300, С-400 – это не все вооружения ПВО, которые необходимы самой России для продолжения боевых действий с Украиной. Они ищут, пытаются купить в обход санкций. Я думаю, что они проводят эти форумы (военно-технический форум "Армия-2022" - ред.), чтобы найти контрагентов для закупки западного вооружения "серыми" схемами", — сказал он.

Сегодня Россию поддерживают несколько африканских стран. По словам Фейгина, Путину нужны эти союзники, чтобы получить какие-то виды вооружений, какие-то средства, комплектующие. И эти страны могут перекупить какие-то образцы, как контрагент и перепродать России.

"Я бы этого не исключал. Это конвульсии Москвы касательно западного вооружения, поскольку у них не хватает высокотехнологичной продукции. Уровень нынешнего российского инновационного ВПК (военно-промышленного комплекса - ред.), там где идет речь о робототехники, высоких технологиях – нет ничего. Нынешний ВПК России не может повторить и воспроизвести американский Javelin. Нету технологической базы и людей. Они могут его создать, но только лет через 20, когда уже будет модификация Javelin-100", — резюмировал он.

Напомним, Фейгин рассказал о планах, которые придумали в Москве для аннексии оккупированных территорий Украины.

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