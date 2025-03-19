Нет никаких гарантий: эксперт объяснил, какой риск для Украины несет согласование "неприкосновенных объектов"

В этом случае Украина может полагаться только на гарантии США.

Согласование так называемых "неприкосновенных объектов" означает, что Украина сама назовет РФ ключевые цели.

Об этом сказал глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко в эфире Вечер.LIVE.

По его словам, нет никаких гарантий, что после передачи перечня критических объектов Украина не получит по ним сотни ракет или тысячи "Шахедов".

"Эта информация, что стороны должны согласовать объекты, по которым невозможно наносить удары, это важно, потому что в таких сложных военных условиях каждый объект должен быть четко определен. С другой стороны, это большие риски для украинской стороны. Мы фактически называем нашему врагу те объекты, которые для нас имеют особое значение", — сказал Олег Попенко.

Он подчеркнул, что в этом случае Украина может полагаться только на США.

"Которые скажут России: "Не стреляйте сюда"... Но что мешает Кремлю потом заявить: "Извините, это не мы. Это Украина сама направила свои "Шахеды" на собственные объекты?", — заметил Олег Попенко.

Напомним, в Белом доме заявили, что американский президент Трамп считает энергообъекты в Украине ключом к защите страны.

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