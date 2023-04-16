"Нет никаких причин оказаться в плену": Кадыров отреагировал на возвращение чеченцев из Украины

Чеченский лидер говорит, что воин должен доказать, что у него нет другого выхода.

Лидер Чечни Рамзан Кадыров заявил, что из украинского плена в Грозный вернулось 5 "кадыровцев", оставшихся без боеприпасов. Несмотря на это, он отказался от встречи с ними. Говорит, что "нет никаких причин оказаться в плену".

Об этом он написал в своем Telegram.

"Я считаю, что чеченский воин не должен иметь никаких причин оказаться в плену. Оправдания могут быть разные, но как бы то ни было, воин должен доказать, что он не имел другого выхода. И доказать это нужно, вернувшись на передовую", — заявил Кадыров.

Чеченский лидер убежден, что речь идет о "чести как отдельно взятого бойца, так и всего подразделения, всего полка, в котором бойцы служат". Более того, требует, чтобы возвращенные домой кадыровцы вернулись из плена и не "избегали боя".

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В качестве примера он привел возвращенного из плена "кадыровца" Киргиза Мусиханова. Он якобы попал в плен из-за ранения, но подлечился и вернулся "в гущу сражений".

"Конечно, плен – не преступление. Я все понимаю. И мы рады, что бойцы остались живы. За час до своего плена они связывались по рации и сообщали, что у них заканчиваются боеприпасы. Но каждый воин должен не просто беспорядочно стрелять, а обдумывать каждый выстрел, беречь каждый патрон. Осознаю, что в этом есть моя вина, что они оказались недостаточно подготовленными к такой ситуации и не до конца понимали, что боец должен планировать свой боекомплект", — заявил Кадыров.

Ранее скандальный глава Чечни Рамзан Кадыров решил сменить тактику и "залечь на дно". Именно поэтому он придумал историю о своей болезни, распространяемой СМИ.

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