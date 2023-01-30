Нет "окна возможностей": российский оппозиционер – о военных планах оккупантов на февраль

Гудков считает, что российской армии не хватит сил реализовать повторное полномасштабное наступление на всех фронтах

Предсказать планы оккупантов на ближайшие дни или недели проблематично, но россиянам не удастся изменить ход войны в Украине в свою пользу.

Такое мнение высказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков в комментарии "24 каналу".

"Скорее всего, это будут попытки очередных обстрелов, ударов по инфраструктуре, отчаянные попытки взять Бахмут, а, возможно, они уже будут на выдохе", — предположил он.

По словам Гудкова, если бы у России были преимущества, то она уже давно бы использовала их против Украины.

"Совершенно понятно, что у Владимира Путина окна большой возможности в войне с Украиной нет. Я так предполагаю, что у него даже форточки нет, не то чтобы окна", – заметил российский оппозиционер.

Угроза повторного наступления РФ

Гудков считает, что российской армии не хватит сил реализовать повторное полномасштабное наступление на всех фронтах, как этого требует Путин.

"Я думаю, что февраль – это будет месяц не очень продуманных атак и операций со стороны российских Вооруженных сил, попыток выдать желаемое за действительность", – сказал он.

По его словам, россияне традиционно будут преподносить незначительное продвижение войск за большую победу.

"Мы все прекрасно понимаем, что ВСУ к наступлению уже готовятся", – отметил Гудков и добавил, что для этого Запад предоставляет Украине достаточное количество наступательного оружия.

Напомним, по информации издания The Times, Россия объявит новую волну мобилизации в ближайшие недели. В издании пишут, что Кремль планирует набрать в армию 500 тыс. человек и бросить в новое наступление на Украину в апреле.

Экс-командир полка "Азов" Максим Жорин считает, что в 2023 году россияне рассматривают для наступления три сценария – "или Харьковская область, или Киевская область, или даже западные области".

Военный эксперт Михаил Самусь не исключает, что россияне повторно нападут именно 24 февраля – в годовщину вторжения.

По мнению военного эксперта Олега Жданова, наиболее вероятно, что россияне продолжат бросать все силы для захвата Донецкой области.

Отметим, что на Донбассе уже идет "мясорубка". По словам Максима Жорина, иногда на Донбассе оккупанты за сутки теряют больше, чем ВСУ во время контрнаступления в Харьковской области.

Президент Владимир Зеленский сообщал, что на Бахмутском, Угледарском и других направлениях в Донецкой области проходят постоянные российские штурмы и попытки прорвать нашу оборону. Ситуация на Донабсе очень сложная.