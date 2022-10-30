Нет опции "вернуться назад": в ОП прокомментировали "предложения" России о переговорах

Подоляк подчеркнул, что РФ должна ответить за геноцид украинцев и военные преступления.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал последние заявления, звучавшие из РФ, об "открытости" к переговорам с Западом по Украине.

Об этом он написал в Twitter.

Подоляк подчеркнул, что РФ уже не вернет время до января 2022 года, когда Байден встречался с Путиным. Вместо этого, на россиян ждет трибунал за геноцид украинцев и военные преступления.

"Субъектам из России пора понять: у них уже нет опции "вернуться назад, в январе 2022-го". И переговоров с США и места за цивилизованным столом для них тоже нет. Есть только геноцид в Украине, война, которую они имеют проиграть, и трибунал, на котором получат свои пожизненные сроки", — отметил Подоляк.

РФ начала говорить о необходимости переговоров: что это значит на самом деле

Напомним, что Россия в последнее время говорит о необходимости переговоров. Но переговоры оккупанты хотят вести не с Украиной, а с Западом. Так, глава МИД страны-агрессора Лавров заявил, что Путин все еще готов к переговорам с Западом по Украине.

В МИД Украины объяснили, что заявлениями о переговорах Россия пытается выиграть время. Представители Украины отмечают, что Россия не способна к переговорам и выдвигает только ультиматумы.

По мнению министра иностранных дел Кулебы, россияне просто имитируют готовность к переговорам.

Военный эксперт Олег Жданов объяснил бессмысленность потенциальных переговоров с Россией о войне. Жданов отметил, что Путин больше всего пытается доказать свою субъектность и посадить Байдена за стол переговоров – прежде всего, чтобы показать собственную значимость.