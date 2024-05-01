"Нет паспорта РФ — не отдадим ребенка": оккупанты угрожают роженицам в Луганской области

Российские захватчики на оккупированной Луганщине угрожают не отдавать детей родителям, если у них нет документов РФ.

Об этом сообщил глава ОВА Артем Лысогор.

“Накануне родов женщин в так называемой ЛНР в отдельных случаях еще могут госпитализировать без наличия паспорта РФ. Однако через неделю, при выписке, обязательно проверяют, есть ли российские документы у одного из родителей. Угрожают не отдать ребенка”, — говорится в сообщении.

На блокпостах в оккупированном Старобельском районе проверяют мужчин.

Тем, кому до 30 лет, сразу вручают повестку для прохождения службы. Другие пока ограничиваются постановкой на военный учет”, — добавил глава ОВА.

Напомним, российские пропагандисты пробили очередное дно в своих лживых заявлениях о войне в Украине и заявили, что когда оккупационная армия РФ заходила в Мариуполь, там уже были "подготовлены" дети, которые убивали российских солдат — "10-11-летние дети втыкали ножи просто в печень под бронежилеты» — выдали кафиры.

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