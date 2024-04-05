Нет проблем с людьми и море FPV-дронов: пропагандист Соловьев признал, что никакой демилитаризации Украины не происходит

Соловьев сетует, что в ЗСУ достаточно людей, море FPV-дронов, есть снаряды, поэтому, мол, радоваться и расслабляться россиянам еще очень рано.

Рупор Кремля, российский пропагандист Владимир Соловьев наконец-то признал, что никакой демилитаризации Украины не происходит.

Об этом сообщил украинский журналист Денис Казанский в Telegram и обнародовал соответствующее видео.

"Соловьев с грустью признал, что никакой демилитаризации Украины не происходит. Шел третий год "СВО", – с иронией написал Казанский под видео.

Соловьев сетует, что в ЗСУ достаточно людей, море FPV-дронов, есть снаряды, поэтому, мол, радоваться и расслабляться россиянам еще очень рано.

"Я не вижу у врагов ни проблем с людьми, то есть людей много они забрасывают, море FPV, снаряды тоже есть, может, не столько, сколько они хотели. Они хамят – работают и фронтовой авиацией: мы видели эти проявления на Белгородском направлении. То есть всем здесь, кто кричит, что уже все, и чепчики в воздух бросают, я бы советовал им всем немножко в чувство себя привести", – отметил кремлевский пропагандист.

Пропагандист Соловьев признал, что ни о какой демилитаризации Украины речь не идет

Напомним, ранее путинский поклонник Соловьев обратился к россиянам с "просьбой", чтобы они сохраняли информационную тишину и не публиковали материалы об атаках на РФ. Мол, такая информация "приносит радость" украинцам.

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