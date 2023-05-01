Нет противоречий: в ОП отреагировали на противоположные заявления Лубинца и Верещук по паспортам РФ

Подоялк прояснил украинцам на оккупированных территориях, стоит ли брать им российский паспорт или нет.

Оккупанты продолжают незаконную паспортизацию населения захваченных территорий и заставляют местных украинцев брать паспорта РФ.

Что делать украинцам в таком случае, мнения наших чиновников разделились. Омбудсмен Дмитрий Лубинец посоветовал украинцам на оккупированных территориях брать паспорта РФ для сохранения собственной жизни. Уполномоченный ВР запенил, что за такое украинские власти не будут наказывать.

В свою очередь вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук призвала украинцев не брать российские паспорта.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя высказывания своих коллег, заявил, что не видит в этих заявлениях диссонанса.

"В советах представителей государства Дмитрия Лубинца и Ирины Верещук гражданам на оккупированных территориях нет никаких противоречий. Если вы можете не получать российский паспорт, старайтесь не получать. Если вам необходимо взять российский паспорт, чтобы избежать репрессий, пыток, — берите", — советует Подоляк.

По его словам, принципиальная гражданская позиция заслуживает самой высокой оценки. Но Украина точно не выиграет от увеличения числа наших пленных или замученных граждан.

Советник главы ОП заверил, что Украина не будет преследовать граждан, "пассивно" получивших российский паспорт.

"Ключевое – пассивно, под жестким принуждением. Ибо это (принуждение к ненужному российскому паспорту) – одна из важных технологий запугивания со стороны России и безусловный признак системного геноцидного формата войны", – отметил Подоляк.

В то же время он заверил, что каждый из тех, кто активно способствовал оккупантам, занимали должности в оккупационных администрациях, помогали в организации "референдумов" и под камеры брали российские паспорта, будут отвечать перед законом.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин подписал указ, разрешающий принудительно депортировать жителей временно оккупированных территорий Украины, не принявших гражданство РФ. В ISW объяснили, зачем диктатор принял такое решение.

Также Путин поручил забирать российское гражданство у тех, кто осуждает войну против Украины.