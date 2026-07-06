Нет ракет для Patriot: в Минобороны предупредили о серьезной угрозе для Киева

Patriot с ракетой PAC-3 / © Фото из открытых источников

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Украине не хватает ракет для систем Patriot, которые могут перехватывать российские баллистические ракеты. Речь идет прежде всего о ракетах PAC-3, предназначенных для уничтожения баллистических целей.

Об этом заявил советник министра обороны Украины, специалист по военным технологиям Сергей Флеш Бескрестнов.

"По Киеву, я бы сказал, ситуация для нас будет очень сложной. Что касается защиты от баллистических ракет - у нас действительно есть серьезная проблема. Нам не хватает ракет для систем Patriot, а именно ракет PAC-3, которые используются для перехвата баллистических целей", - сказал он.

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По словам Бескрестнова, дефицит таких ракет существует не только в Украине, но и в мире. Одной из причин он назвал события на Ближнем Востоке, по которым запасы PAC-3 существенно сократились.

"Такой дефицит существует не только в Украине - он ощущается по всему миру. В значительной степени это связано с последними событиями на Ближнем Востоке, из-за которых запасы этих ракет существенно сократились", - пояснил специалист.

Он отметил, что Украина уже заключила контракты на будущую поставку большого количества ракет Patriot. В то же время Киев обращается к партнерам и странам НАТО с просьбой временно предоставить такие ракеты.

"Мы готовы вернуть их после получения законтрактованных поставок", - подчеркнул Бескрестнов.

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Однако, по его словам, часть партнеров не спешит передавать Украине собственные запасы, поскольку ситуация в мире остается нестабильной.

Бескрестнов отметил, что в Европе также говорят о возможных угрозах для Польши, стран Балтии и других стран. Именно поэтому страны НАТО стремятся хранить свои запасы ракет Patriot.

"У нас очень агрессивный и непредсказуемый сосед. Это создает угрозу не только Украине, но и всем государствам, имеющим общую границу с Россией. Именно поэтому они не спешат передавать свои запасы", - сказал он.

Специалист также обратил внимание, что даже Германия, судя по заявлениям ее министра обороны, готовится к возможным сценариям, связанным с потенциальной агрессией России.

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Напомним, украинские военные не смогли перехватить ни одну из 23 российских баллистических ракет, которые упали на Киев и окрестности утром 6 июля. Таким образом, дефицит ракет Patriot в Украине оставляет Киев без защиты.

Как написало издание The Wall Street Journal, почти беспрепятственные удары России являются следствием глобальной нехватки перехватчиков для американской системы противоракетной обороны Patriot, усиливающейся в этом году войной против Ирана, возглавляемой США.

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