Нет снарядов, нечем стрелять: оккупант жалуется на дефицит боеприпасов на Бахмутском направлении (перехват)

Захватчик отмечает, что дефицит боеприпасов значительно усложняет выполнение поставленных боевых задач на Донбассе.

Военная разведка перехватила разговор, в котором российский оккупант обсуждает с товарищем значительный дефицит запаса боеприпасов к артиллерийским установкам.

Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины и обнародовало соответствующую аудиозапись телефонного разговора российского оккупанта.

Захватчик отмечает, что дефицит боеприпасов значительно усложняет выполнение поставленных боевых задач на Бахмутском направлении.

В ГУР подчеркивают, что за каждое военное преступление, совершенное против Украины, будет справедливое возмездие.

Напомним, Главное управление разведки МОУ перехватило разговор, в котором захватчик обсуждает факт неоправданных боевых действий российских оккупационных войск на территории Украины. Оккупант удивляется, что украинцы называют российских военных орками, и в итоге делает вывод, что россияне в Украине воюют непонятно за что.

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