Нет света, воды и газа: оперативная ситуация в районах Херсонской области

Нет света, воды и газа: оперативная ситуация в районах Херсонской области

Около 90 населенных пунктов Херсонщины без электроэнергии.

86 населенных пунктов Херсонской области обесточены и без воды. 5660 жителей остались без газоснабжения.

Оперативную информацию обнародовала Херсонская областная государственная администрация.

В Херсонском районе Белозерской ТГ в селе Миролюбовка нет света, без газа и электроэнергии село Таврическое.

В Томиной Балке разрушены частные дома. Село Правдино остается без света и связи. В Виноградовской общине существует острая нехватка детского питания и лекарств. В Восточном и Загоряновке Музыковской общины разрушена подстанция, света нет.

В Станиславе нет света и воды, в Александровке нет газо-, водо- и электроснабжения. В Чернобаевке восстановлено электроснабжение, в селах общины нет света и воды.

В Бериславском районе населенные пункты Высокопольской, Миловской, Тягинской, Борозенской, Калиновской и Кочубеевской территориальных общин оккупированы агрессорами РФ. Российские военные не допускают ремонтные бригады к местам повреждений. Связь работает с перебоями. Практически все общины нуждаются в поставках медикаментов.

В Геническом районе в Ивановской, Нижнесерогозской, Новотроицкой ТГ нет подвоза сжиженного газа. Информацию о ситуации в Геническе проблематично получить из-за отставки представителей власти.

В Скадовском районе мобильная связь работает с перебоями, по территории движутся российские войска. Во всех общинах – острая нехватка лекарств. Проблему с продуктами решают вместе с предпринимателями.

В общинах Каховского района есть вода, газ и свет. Продуктами снабжают местные аграрии. Есть потребность в лекарствах и горюче-смазочных материалах.

Раньше Игорь Колыхаев провел совещание с главами районных советов и представителями исполнительной власти. Он дал задание контролировать доставление помощи людям, которые в ней больше всего нуждаются.

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