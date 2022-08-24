Нет таких бомб, которые могут стереть свободу: Зеленский о том, что Украина будет всегда праздновать День Независимости

И это понимают все – от Совбеза ООН до всех столиц мира.

Об этом 24 августа во время обращения к народу сказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Уже почти ночь, завершается наш главный день, День Независимости Украины. Но наша независимость не завершается и никогда не завершится. И 32-й наш День Независимости будет, и 33-й, и все последующие, сколько продлится время на земле. Украина – навсегда. И каждый день будет становиться только крепче. И это понимают абсолютно все в мире — от Совбеза ООН до всех столиц без исключения", — подчеркнул президент.

Зеленский добавил, что Украина и дальше будет бороться за свою свободу.

"Поэтому не отступаем с нашего пути, боремся, благодарим всех, кто нас поддерживает, заботимся о нашем государстве, сохраняем наше единство – такое же единство, как сегодня, как ежедневно в течение этих полугода. И ни одному врагу нас не одолеть. Нет таких бомб, которые могут стереть свободу, и не будет никогда таких ракет, которые могут сломать волю верующего в себя народа", — сказал президент.

Напомним, советник Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Украина ответит на ракетные обстрелы железнодорожной станции в Чаплино Днепропетровской области. Это может произойти уже в ночь на 25 августа или в течение двух суток.

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