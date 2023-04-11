Нет тела — нет компенсаций: родственники погибших "вагнеровцев" жалуются из-за отсутствия выплат

Родственники погибших жалуются, что за смерть сына обещали миллионы рублей, но реальность другая.

В эфире телеканала FREEDOM генерал армии Украины, руководитель Службы внешней разведки Украины (2005-2010 гг.) Николай Маломуж рассказал, может ли это разбудить российское общество и чем рискует Пригожин в связи с этой информацией.

“Никаких последствий не будет, потому что именно вербовка зэков и предполагала, что это будет пушечное мясо, ими будут нагружать самые сложные участки фронта, они будут гибнуть и соответственно исчезать без счета. Даже тела погибших присылают домой очень редко, потому что их обычно оставляют на поле боя. Эти люди полностью списаны и платить за низ никто не будет. Родственники только зря жалуются, потому что ничего им от этого не будет. Они давно определены в статусе "никто" и зовут их "никак". Они выполнили свою функцию пушечного мяса, подорвались на минных полях или их уничтожили наши войска. На этом их миссия завершилась. Пробуждение будет, но только в определенный момент. Родственники будут жаловаться больше из-за денег, а не из-за убитого сына, мужа, брата”, — рассказал Николай Маломуж.

По его словам, российское общество – больно. сейчас никаких компенсаций не будет, тем более "вагнеровцам".

“Им нечего платить. На фронт умираешь там, а дальше государство отвечает минимально. Более или менее придерживаются выплат за убитых офицеров, их везут на погребение в Россию. Большинству других это не касается. Нет тела – нет компенсаций. Они могут говорить о том, что потерялись документы. Удобная позиция авторитарной страны не отвечать за жизнь людей, безответственно бросая их на реальный убой. Ожидать чего-то нет смысла. Пригожин будет маневрировать, в каких-то частях он требует компенсаций. За зеков он особо стоять не будет. Сейчас он якобы подал заявления на реабилитацию, помилование. На этом все закончилось”, – добавил Маломуж.

Он также отметил, что каких-либо системных действий со стороны Пригожина в плане поддержки, возможно, не будет, потому что самого Пригожина "списывают".

"В данный момент он выполняет функцию мстителя на Бахмутском направлении. Но его ресурс уже практически исчерпывается. Новые вербовки в него практически нереальны. Поэтому он будет скрываться от оппонентов России и ответственности после поражения РФ", — подчеркнул генерал армии Украины.

Напомним, что в России нашли уже 7 захоронений наемников ППК "Вагнер". Кладбища продолжают стремительно разрастаться.

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