Зеленский об обстрелах: Пусть не удивляются потерям, когда увидят, как украинцы ведут "переговоры" в темноте"

Президент подчеркнул, что нет у российских террористов таких ракет, которые могли бы попасть в украинское желание жить.

Пока что продолжаются восстановительные работы в тех регионах, где сегодня были попадания российских ракет.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении 31 октября.

"Делаем все возможное, чтобы восстановить энерго- и водоснабжение. И возобновим", – отметил он.

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Зеленский подчеркнул, что нет у российских террористов таких ракет, которые могли бы попасть в украинское желание жить. Жить цивилизованно и заботиться друг о друге.

"А если кто-то там, в Кремле, наслушался своих безумных пропагандистов и решил, что тьма в Украине поможет давить на украинцев, то пусть потом не удивляется своим потерям, когда увидит, как украинцы ведут "переговоры" в темноте", — резюмировал президент.

Напомним, сегодня, 31 октября, российские войска произвели очередной массированный ракетный обстрел территории Украины. Воздушные силы Вооруженных сил Украины сбили 44 из 50 вражеских ракет. Несколько ракет попали в объекты критической инфраструктуры в нескольких регионах Украины. Были повреждены электроподстанции, объекты гидроэнергетики и тепловой генерации.

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