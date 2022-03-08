"Нет успеха на земле и в воздухе: Арестович объяснил, почему враг начал атаковать фейками

"Нет успеха на земле и в воздухе: Арестович объяснил, почему враг начал атаковать фейками

ВСУ контролируют ситуацию, сбивают самолеты противника и крылатые ракеты, не дают ему закрепиться на позициях.

ВСУ и другие силы обороны продолжают оборонную операцию по удержанию противника по таким оперативным направлениям: Киев, Сумы, Чернигов, Харьков, Николаев, Запорожье. Противник пытается продвигаться в этих направлениях, но терпит потери и удары ракетных и артиллерийских войск и авиации ВСУ наших наземных частей.

Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович во вторник, 8 марта, в видеообращении.

Арестович доложил о текущей ситуации на фронте

"Сообщение о том, что он якобы захватил город Изюм, не соответствует действительности. Там сейчас продолжаются бои. ВСУ наносят поражение противнику. Героически держатся Николаев, Сумы, Чернигов, Харьков, Ахтырка наносит потери врагу и не дает ему продвигаться вперед", — отметил он.

По словам Арестовича, темпы продвижения врага существенно замедлились и сейчас на отдельных направлениях, где они наступали, практически остановлены. А силы, которые продолжают двигаться вперед, движутся малыми силами. Проводят предварительную разведку и не представляют существенной угрозы в тех городах, которые они указывают в своих информационных сообщениях.

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"Но. Именно благодаря тому, что нет у них успеха на земле и в воздухе, они перенесли основные усилия на информационно-психологическую операцию против населения Украины. Именно поэтому два или три дня подряд мы с вами слышим о захвате новых мест, продвижении, опасности, массированных ударах и т.д. Это все направлено на то, чтобы снизить нашу психологическую готовность к сопротивлению. А наша задача держаться и не верить им и их лживым сообщениям", — резюмировал он.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский отказался от предложения США об эвакуации и публикует видео из Киева, чтобы опровергнуть российские "фейки" о его бегстве из Украины.

Потери россии по состоянию на 8 марта / ТСН.ua