"Нет утра или ночи": Ермак рассказал, как лично отправляет лидерам стран Запада фото из Бучи

"Нет утра или ночи": Ермак рассказал, как лично отправляет лидерам стран Запада фото из Бучи

От многих стран-партнеров зависит решение о предоставлении Украине оружия и введении санкций против РФ за геноцид.

Глава Офиса президента Андрей Ермак держит связь с международными партнерами об актуальной ситуации с войной в Украине и регулярно присылает им кадры последствий варварских действий российских оккупантов, в частности, и из освобожденных от путинских захватчиков населенных пунктов Киевщины.

Об этом руководитель Офиса президента Андрей Ермак рассказал в интервью телеведущей 1+1 Натальи Мосейчук.

"Это делается и официальными каналами, и я лично делаю это каждый день. И своим коллегам политическим советникам и в Америке, и в Германии, и во Франции, и в Британии. Шоковая реакция и, я уверен, что они должны испытывать то, что испытывают сегодня все украинцы. Потому что от многих из них зависят те решения, которых мы ожидаем, поэтому безусловно мы на постоянной связи. Нет утра, ночи. Это может происходить в 3-4 часа утра. Поэтому этот процесс постоянный, потому что нам еще многое нужно. И сегодня это и оружие, и продление санкций и тому подобное", — сказал Ермак.

Напомним, Путин меняет план войны: до 9 мая ему нужна хоть какая-то "победа", поэтому бросает силы на Донбасс.

Ранее Кличко рассказал, сколько еще советует подождать киевлянам прежде, чем возвращаться в столицу.

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