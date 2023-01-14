"Нет уважения суверенитету": премьер Молдовы отреагировала на падение ракеты в стране

Наталья Гаврилица заявила, что нет политического, исторического или нравственного оправдания убийствам мирных жителей и атакам на инфраструктуру.

Очередное падение ракеты на территории Молдовы во время массированного удара РФ по Украине является показателем отсутствия уважения суверенитета страны.

Об этом заявила премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица в Facebook.

"Выражаю возмущение по поводу отсутствия уважения к суверенитету Молдовы. Воздушное пространство сегодня снова было нарушено, а остатки ракеты упали в окрестностях села Ларга в Бричанском районе", — подчеркнула она.

Гаврилица отреагировала на очередные удары россиян по гражданским объектам Украины.

"Нет политического, исторического или морального оправдания убийствам мирных жителей и атакам на инфраструктуру", — отметила премьер.

Фото: Министерство обороны Молдовы / Facebook

Напомним, в Молдове обнаружили обломки ракеты после массированного российского обстрела Украины 14 января.

Это уже не первый случай, когда в масштабных ракетных обстрелах Украины в Молдове падают обломки ракет.

Напомним, 5 декабря на территории Молдовы возле города Бричень упала ракета. Ее остатки во фруктовом саду обнаружил молдавский пограничник во время масштабных ракетных обстрелов Украины.

Также в Молдове 31 октября в ходе террористических обстрелов Украины упала ракета, сбитая украинской зенитной системой. Она упала в северной части населенного пункта Наславча в Республике Молдова на границе с Украиной.

Зеленский за 14 января: последствия массированной атаки россиян и 20 сбитых ракет!

Читайте также: