"Нет возможности набирать новых зеков": эксперт рассказал, когда в ЧВК "Вагнер" закончатся наемники

По словам эксперта, у главаря ППК "Вагнер" Пригожина нет источников для пополнения живой силы.

Наемники ЧВК "Вагнер" могут завершиться через 2-3 месяца.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил исполнительный директор, бывший советник министра внутренних дел Вадим Денисенко.

На сегодняшний день нет источников для пополнения живой силы, считает эксперт.

"После того, как ему перекрыли возможность набирать новых "зеков", у него резко уменьшился источник, откуда он мог брать новых контрактников. Поэтому, если он не найдет нового источника, (пока мы не видим, откуда он может взять), у Его действительно закончатся люди примерно через 2-3 месяца. Это исходя из интенсивности боев, которая идет на сегодняшний момент", — сказал Денисенко.

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Также он добавил, что подразделения ЧВК "Вагнер" не смогут продолжать вести боевые действия на территории Украины, если им не предоставят новых контрактников.

Отметим, президент России Владимир Путин помиловал 5 тыс. заключенных, у которых истекли контракты с ЧВК "Вагнер".

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