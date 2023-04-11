"Нет времени, потому что гибнут наши люди": Подоляк прокомментировал утечку секретных документов США

У Украины нет времени для обсуждения секретной информации, обнародованной США.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

По его словам, международной общности стоит больше времени уделить помощи Украине, чем "сливам" информации.

"Если бы у нас было время, можно было бы наблюдать, как РФ распадается, а ее "элиты" пожирают друг друга. Но у нас нет времени, потому что гибнут наши люди", — подчеркнул он.

Он призвал союзников сосредоточить внимание на военной помощи Украины.

"Нужно меньше рефлексировать о "ливнях" и более дальнобойном оружии, чтобы правильно финализировать войну и заставить РФ осознать реалии", — заявил советник главы ОП.

Напомним, в Соединенных Штатах Америки считают, что украинские военные могут "значительно отставать" от начальных целей ожидаемого контрнаступления.

Между тем, в Южной Корее сегодня, 11 апреля, заявили, что «значительная часть» обнародованных документов разведки США подброшена.

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