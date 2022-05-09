Нетрадиционная тактика: украинские военные рассказали, как нарушили план РФ по "захвату Киева за три дня"

Нетрадиционная тактика: украинские военные рассказали, как нарушили план РФ по "захвату Киева за три дня"

Нетрадиционная тактика помогла украинским силам не допустить российские войска, которые должны были быть "молниеносным ударом" по Киеву на начальной фазе наступления РФ.

Украинские войска на начальной фазе наступления русских войск неоднократно срывали военные планы РФ. И чтобы не допустить их продвижения на столицу, ВСУ устраивали ночные засады на квадроциклах и атаковали врага с помощью дронов.

Об этом пишет издание Sky News.

В первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину в Киев шла огромная колонна российской бронетехники. Но украинские защитники ее остановили. Дать отпор оккупантам, которые планировали взять Киев через три дня, украинским защитникам помогла нетрадиционная тактика с привлечением квадроциклов и дронов.

Sky News со ссылкой на военных ВСУ пишет, что их нетрадиционная тактика помогла предотвратить российские войска провести то, что ожидалось Кремлем "как молниеносный удар по столице на начальной фазе наступления".

"Способность Украины сопротивляться также указывает на то, что Россия столкнулась с дорогой войной на истощение на юге и востоке страны, хотя угроза повторного нападения на Киев остается. Это то, к чему, как заявили украинские силы в столице, они готовы и снова дадут отпор", — говорится в сообщении.

Вадим, входящий в состав аэроразведки, известен как "отец дрона" после того, как разработал модель с восемью лопастями судна, используемого украинскими войсками, рассказал, что его самолет сыграл важную роль в победе в битве за Киев.

Отмечается, что первое сражение за Киев, которое началось, когда президент Путин начал полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля, было жестокой пятинедельной борьбой, в которой украинские войска, пограничники и добровольцы выступили против оккупантов. Украинская сторона посредством четкого плана обороны и оружия разгромила войска РФ и заставила их перегруппироваться и изменить позицию на востоке.

В конце концов, русские войска были отбиты, но они успели нанесли огромный ущерб населенным пунктам Киевщины.

Напомним, что Арестович не исключает второго наступления россиян на Киев, Чернигов и Сумы.

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