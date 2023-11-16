Нетрезвый российский танкист "не разделил женщину" с другим оккупантом и отстрелил ему гениталии — перехват ГУР

В ГУР акцентируют, что всех российских оккупантов ждет неминуемое возмездие за все, что они натворили на нашей земле.

Российские оккупанты обсуждают возможность ротации подразделений на Бахмутском направлении. В них горит техника, гибнет и взрывается на минах личный состав.

Это кафиры обсуждали в телефонном разговоре, который перехватила украинская ГУР.

"Одному ногу недавно оторвало. Взорвался на мине, когда убегал. По документам тебя провели, вроде ты в шторме, а на самом деле отправили сюда. Ездили прокатиться: у нас шестнадцать 300-х, пять 200-х, семь без вести пропавших, два БМП, короче, подбили на**р", — рассказывают оккупанты друг другу.

Интересно и то, что недавно два танкиста РФ, по словам одного из оккупантов из телефонного разговора, находясь в нетрезвом состоянии "не поделили женщину", из-за чего захватчик "за****в" гениталии другому.

В то же время в ГУР отметили, что всех российских оккупантов ожидает неизбежное возмездие за все, что они натворили на нашей земле.

Напомним, что в Украине для пленных оккупантов создадут новый лагерь за деньги из госбюджета.