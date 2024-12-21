Неудачная попытка: российская ДРГ пыталась форсировать Днепр в районе Антоновского моста

Враг не смог доплыть даже до середины Днепра.
Оккупационные войска пытались форсировать реку в районе Антоновского моста, но понесли потери.
Об этом сообщил спикер сил обороны Юга Украины Владислав Волошин в эфире "Мы-Украина".
По его словам, атака не стала чем-то экстраординарным – ведь россияне каждый день пытаются захватить острова на Днепре или даже плацдарм на правом берегу.
"Вчера противник увеличил количество артиллерийских обстрелов, начал вести именно огонь из РСЗО, из крупнокалиберной артиллерии по Херсону и пригородов. И во время этого артобстрела пытался малой группой переправиться в районе Антоновского моста. Однако Силы обороны сработали на опережение — некоторые враждебные средства и оставались на местах сосредоточения", – сообщил Волошин.
Он также добавил, что россияне массированно атаковали Херсон. Есть жертвы и пострадавшие, а также разрушение жилых домов и инфраструктуры.
Напомним, в Херсонской области путинская ДРГ проводит разведку боем. Однако у них нет достаточно сил для полноценного наступления на этом направлении.
Читайте также: