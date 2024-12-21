Неудачная попытка: российская ДРГ пыталась форсировать Днепр в районе Антоновского моста

Враг не смог доплыть даже до середины Днепра.

Оккупационные войска пытались форсировать реку в районе Антоновского моста, но понесли потери.

Об этом сообщил спикер сил обороны Юга Украины Владислав Волошин в эфире "Мы-Украина".

По его словам, атака не стала чем-то экстраординарным – ведь россияне каждый день пытаются захватить острова на Днепре или даже плацдарм на правом берегу.

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"Вчера противник увеличил количество артиллерийских обстрелов, начал вести именно огонь из РСЗО, из крупнокалиберной артиллерии по Херсону и пригородов. И во время этого артобстрела пытался малой группой переправиться в районе Антоновского моста. Однако Силы обороны сработали на опережение — некоторые враждебные средства и оставались на местах сосредоточения", – сообщил Волошин.

Он также добавил, что россияне массированно атаковали Херсон. Есть жертвы и пострадавшие, а также разрушение жилых домов и инфраструктуры.

Напомним, в Херсонской области путинская ДРГ проводит разведку боем. Однако у них нет достаточно сил для полноценного наступления на этом направлении.

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