Неудачники активизировались: Ермак предупредил об угрозе ракетной атаки России

Пройдите срочно в укрытие до окончания тревоги.

Глава Офиса президента Андрей Ермак предупредил о ракетной опасности.

Об этом политик сообщил в социальных сетях.

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"Неудачники активизировались, но ничего, они свое получат", — говорится в его сообщении.

Заметим, что в Украине объявлена масштабная воздушная тревога. По состоянию на 13:03 сирены раздаются в западных областях. Пройдите срочно в укрытие до окончания тревоги.

Добавим, что перед этим глава Николаевской ОВА Виталий Ким предупредил о вражеских пусках ракет. Тем временем глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщает о первых ракетах на подлете к области.

Ранее британская разведка предупредила, что россияне могут осуществить очередные масштабные ракетные обстрелы Украины на новогодние праздники, чтобы взорвать моральный дух украинцев.

История о двух семьях из Киевщины, переживших оккупацию, но не потерявших веру в чудо

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