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Неудачный набор: ВСУ уничтожили группу спецназовцев ФСБ, которых готовили против Украины

Неудачный набор: ВСУ уничтожили группу спецназовцев ФСБ, которых готовили против Украины

ФСБ России / Фото: Центр национального сопротивления

У границы уничтожена группа российских спецназовцев, которых готовили воевать против Украины.

Украинские военные уничтожили группу российских спецназовцев на границе с РФ.

Об этом сообщил украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц".

По его словам, 31 января украинским военным удалось ликвидировать группу сотрудников российской Федеральной службы безопасности вблизи населённого пункта Брянск на границе с РФ.

Была уничтожена группа ФСБ России, которая проходила подготовку для дальнейшего участия в боевых действиях против ВСУ на территории Украины. 18 бойцов ликвидированы, еще двое получили тяжелые ранения.

Напомним, представитель ГНСУ Андрей Демченко рассказал, что на границе с РФ в Сумской области сейчас фиксируют наибольшую активность российских диверсионно-разведывательных групп.

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