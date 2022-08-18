Неудачный сценарий для россиян: в Донецкой области спецназовцы "Азова" отбивают атаки оккупантов

Населенные пункты на линии столкновения в Донецкой области россияне накрывают целыми квадратами. После чего пытаются продвинуться вперед. Последнее наступление для рашистов оказалось крайне неудачным – они потеряли несколько солдат и отступили. И все это после встречи со спецназовцами "Азова".

Об этом 18 августа говорится в сюжете ТСН.

Вражеская рота атакует деревню на линии разграничения, но через несколько часов отходит. Бойцы "Азова" уничтожают россиян прямо на подходе к позициям.

Россияне постоянно пытаются подвинуть оборону наших войск. Но сейчас – безуспешно.

"Кто здесь против нас только не дрался. Мы уже видели и десант, и морпехов, мы уже видели чеченцев. Ну чечены вообще смешные – они начинают бой еще где-то в 500 метрах от нас. Они идут там расстреливают дома, а мы просто ждем, когда они подойдут”, — рассказывает командир роты полка ССО “Азов”.

Грохот вражеской артиллерии здесь слышен чуть ли не ежеминутно. Перед своими атаками рашисты накрывают населенные пункты целыми квадратами. Гражданским, особенно тем, кто уже в возрасте, здесь не выжить.

Азовцы помогают старику собраться, чтобы вывезти на безопасную территорию.

Этого мужчину транспортируют в пансионат на Днепропетровщине. Трогаются по бездорожью, но невероятно быстро. Права на ошибку не имеют.

Многие из подразделения прошли оборону Азовстали. Как вот Киль, получивший ранения во время обороны Мариуполя.

“Мы отражали танковый прорыв. Два танка успели повредить и третий танк меня ранил. Осколком в живот”, – рассказывает боец.

После операции 28-летнего бойца вместе с другими ранеными удалось эвакуировать вертолетом из окруженной "Азовстали". После двухмесячной реабилитации парень снова в строю. Говорит о том, что его могут комиссовать после тяжелого ранения, даже не думал. Как и собратья.

“Я вылечился, я нормально чувствую себя, почему я не должен возвращаться? Очень много ребят из моей роты, которые были эвакуированы с разной степенью ранения. Очень многие другие подразделения, которых я знал. Мы снова выполняем задание и у нас все хорошо”, — говорит военный.

"Азовцы" говорят, что самая большая мотивация — это то, что они защищают родную землю. В отличие от захватчиков, которые ведут себя, как изверги.

За безопасность своего направления эти ребята спокойны. Мобилизированных здесь нет. Все бойцы пришли защищать Украину добровольно. Больше всего здесь ждут контрнаступление. Свое нужно возвращать как можно скорее.

Напомним, что за средства UNITED24 впервые в истории приобрели новенький вертолет.

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