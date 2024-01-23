"Неустанные "мясные атаки" РФ истощают украинские силы": репортаж CNN из охваченной боями Авдеевки

Корреспонденты американского издания CNN посетили зону боевых действий вблизи Авдеевки Донецкой области, ставшего эпицентром войны. По их наблюдениям город окружен с трех сторон российскими войсками и вооружением.

Об этом говорится в материале CNN.

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"Мясная тактика" окупантов

Экраинский снайпер "Бес" описывает тактику окупантов, как "мясные атаки". Офицер группы спецназа "Омега" рассказал, что мертвые солдаты российской армии "просто лежат замерзшие".

"Их никто не эвакуирует, никто их не забирает. Такое ощущение, что у людей нет конкретной задачи, они просто уходят и умирают", — говорит он.

Между тем, командир украинского отряда беспилотной разведки в городе "Терен" сообщил, что даже "если за день мы можем уничтожить беспилотниками от 40 до 70 военнослужащих, на следующий день они восстанавливают свои силы и продолжают атаковать". По его словам, за 18 месяцев боев вокруг города его военные из 110-й механизированной бригады убили по меньшей мере 1500 россиян.

Украинская армия нуждается в оружии и технике

Американские журналисты пишут, что украинские военные работают в сложных погодных условиях при минусовой температуре. Кроме того, сами защитники рассказывают, что они нуждаются в большей технике и вооружении.

"Полагаясь на комплект, который у них есть (у украинцев — ред.), а не на западное оборудование, к которому они стремятся, они знают, что каждый упущенный огонь ответный россиянам может стоить жизни украинцам", — подчеркнули в CNN.

Боевая машина "Брэдли", которую США передали Украине, предназначена для поддержки пехоты, укрепляет "свою репутацию, притупляя волны российских атак".

"Без "Брэдли". Я сомневаюсь, что мы бы здесь общались с вами. Он тяжелый. Ничего не боится", — сказал командир экипажа "Барби" CNN из-за линии фронта в Авдеевке.

Однако украинские экипажи также критикуют его способность выдержать суровую украинскую зиму и состояние некоторых старых транспортных средств, поставляемых из США.

"Война беспилотников"

По словам украинских военных, украинцы вынуждены быть лучшими пилотами и более изобретательными из-за "ограниченных ресурсов".

"В начале войны их преимущество в беспилотниках было в 10 раз больше, чем наше. Сейчас я считаю, что мы — достойный соперник в формате дронов. Мы покрываем небо круглосуточно", — рассказал командир подразделения беспилотной разведки "Терен".

Наблюдая за охотой на российские войска из командного пункта подразделения, CNN увидел несколько беспилотников его подразделения, которые кружили над одной российской прорубью. Они предполагают, что оккупанты после атаки украинских БПЛА не выжили .

"Мы делаем все возможное и невозможное, чтобы удержать эту линию. Я не знаю, что будет дальше, но Авдеевка держится. Мы на своей земле. Нам нечего терять", — сказал офицер спецподразделения "Омега".

Напомним, по данным Генштаба, активные бои продолжаются по всей линии фронта.

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