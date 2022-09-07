Невероятная сумма: Шмыгаль сообщил, сколько прямого ущерба Россия нанесла Украине во время войны

Из этой суммы 105 млрд долларов необходимы на восстановление разных разрушенных объектов.

По состоянию на сентябрь в Украине верифицировали 326 миллиардов долларов прямого ущерба от полномасштабного вторжения России.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Совета ассоциации между ЕС и Украиной.

"Совместно с Всемирным банком Министерство развития общин и территорий верифицировало нанесенный Россией ущерб на 326 млрд долларов. То есть это — прямой ущерб, который на сегодняшний день уже верифицирован, физический ущерб", — пояснил он.

Шмыгаль отметил, что из этой суммы 105 млрд долларов необходимы для восстановления различных разрушенных объектов. На скорейшее восстановление необходимо 17 млрд долларов, 3,4 млрд из которых Украина получит уже в этом году, а остальное — в 2023 году.

Напомним, правительство увеличит компенсации людям, предоставившим временное жилье внутренним переселенцам. Речь идет о программе "Прихисток".

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