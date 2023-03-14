Невеста "Да Винчи" отдала Зеленскому личный боевой шеврон павшего воина (фото)

Возлюбленная погибшего героя также получила награду из рук президента.

Невеста погибшего Дмитрия Коцюбайло "Да Винчи" – Алина Михайлова отдала президенту Украины Владимиру Зеленскому личный боевой шеврон павшего бойца.

Об этом сообщили в отдельном механизированном батальоне "Вовки Да Винчи", которым командовал Коцюбайло.

Михайлова, которая является руководителем медицинской службы "УЛЬФ", одновременно получила от президента орден Богдана Хмельницкого III степени по случаю Дня украинского добровольца.

"Принимая от Президента орден Богдана Хмельницкого III степени, руководитель нашей медицинской службы "УЛЬФ" Алина Михайлова отдала Президенту Украины личный боевой шеврон нашего командира Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло", – говорится в сообщении батальона.

Напомним, Зеленский 7 марта сообщил о гибели "Да Винчи" в бою под Бахмутом.

Боец в качестве добровольца пошел воевать за Украину еще в 2014 году в возрасте 18 лет. В том же году Коцюбайло получил тяжелое ранение, однако вернулся на фронт. В декабре 2021 года "Да Винчи" был удостоен звания героя Украины с вручением ордена "Золотая звезда".

С погибшим бойцом простились в Киеве 10 марта. Во время церемонии прощания Зеленский передал матери Коцюбайло его "Крест боевых заслуг".

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