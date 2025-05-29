Невидимая угроза: как оптоволоконные дроны меняют войну в Украине

Украина пытается увеличить производство оптоволоконных дронов/ ШИ Gemini

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Война в Украине приобретает новые технологические черты. Россия принялась использовать беспилотные летательные аппараты (БПЛА), соединенные с оператором тонким оптоволоконным кабелем. Эта технология, изначально казавшаяся экспериментальной, быстро стала серьезной угрозой на поле боя.

Об этом пишет BBC.

«Видеосигнал и команды управления передаются на дрон и из него кабелем, а не радиочастотами. Это означает, что его невозможно заглушить электронными перехватчиками», — говорит солдат с позывным Модератор, инженер по беспилотникам из 68-й егерской бригады.

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Это позволяет оператору сохранять полный контроль над аппаратом даже в условиях интенсивной работы враждебных средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Когда боевые дроны начали широко использоваться в войне в Украине, обе армии начали вооружаться средствами РЭБ, которые могли «приземлять» вражеские БПЛА без всякого выстрела. пытается увеличить их производство.

«Россия начала использовать оптоволоконные беспилотники намного раньше нас, когда мы еще только их тестировали. Эти беспилотники можно использовать в местах, где нам приходится летать ниже обычных беспилотников. Мы даже можем заходить в дома и искать цели внутри», — рассказал оператор дрона из 68-й егерской бригады.

В то же время другой солдат шутит, что военные могут начать носить с собой не только оружие, но и ножницы, «чтобы перерезать пуповину» дронам.

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Другим важным преимуществом БПЛА на оптоволокне является высокое качество и стабильность видеосигнала. Оптоволокно способно передавать большие объемы данных на большие расстояния без потери качества, что обеспечивает оператору четкое изображение в режиме реального времени. Это особенно ценно при проведении разведки, корректировке огня артиллерии или при выполнении других задач, где точность визуальной информации критически важна.

Впрочем, у оптоволоконных дронов есть и недостатки. Они более медленные, а кабель может запутаться в деревьях. Но их широкое использование россиянами означает, что их эффективность все же превышает недостатки и точно дешевле использования живой силы.

Как отмечает испанское издание Xataka, Россия превратила свои оптоволоконные дроны в «невидимую угрозу», особенно внутри зданий, где традиционные средства РЭБ часто неэффективны. Тонкий кабель практически незаметен, а бесшумность самих дронов делает их сложными для обнаружения. Это создает значительные проблемы для военных и заставляет их адаптировать тактику обороны в городских условиях.

Использование оптоволоконных дронов также имеет свои ограничения. Главным из них является ограниченный радиус действия, определяемый длиной оптоволоконного кабеля. Кроме того, кабель может ограничивать маневровость дрона и создавать риски его запутывания или повреждения. Однако, несмотря на эти недостатки, преимущества, предоставляемые защищенной связью, делают эту технологию все более популярной на поле боя.

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«Хотя Украина уже достигла дальности полета беспилотников этого типа 15 и даже 20 километров, Россия эксплуатирует модели с дальностью полета до 30 километров», — отмечает издание.

Появление оптоволоконных дронов является еще одним свидетельством быстрой эволюции военных технологий в условиях современных конфликтов. Украине необходимо учитывать новую угрозу и разрабатывать эффективные методы противодействия, включающие как технологические решения, так и тактические изменения в ведении боевых действий. Но будущее войны дронов будет зависеть не только от прогресса собственно технологии, но и от того, кто сможет организовать и масштабировать ее быстрее противника.

Напомним, россияне атаковали Украину новым типом БПЛА — переработанными мишенями «Дань-М». Это реактивная мишень, предназначенная для тренировки систем противовоздушной обороны, которую россияне переделали в ударный дрон.