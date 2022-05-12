Невидимые войска: хакеры взламывают российское ТВ, алкогольные поставки и даже списывают средства из кошельков россиян

9 мая стало днем победы — победой хакеров мира над кремлевским режимом.

В этот день под удар попали главные путинские скрепы. Первая – это телевизор, говорится в ТСН.

Вместо расписания телепрограмм напоминание о том, что российская армия ведет войну против Украины и убивает тысячи невиновных. Дыры в сервисах ретрансляции хакеры нашли еще в первые дни полномасштабного вторжения. С этого времени простым россиянам принудительно показывают нецензурированные новости с войны Путина против Украины.

Другая скрепа – алкоголь. Украинская ІТ-армия усложнила торговым сетям пополнение запасов и почти остановила российские винокурни.

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Под атаку подверглась система отслеживания оборотов алкогольной продукции. Ее паралич привел к тому, что производители упустили возможность отгружать продукцию в магазины. Склады уже трещат, у подсаженного на алкоголь населения России горят трубы, а владельцы магазинов плачут над убытками и пустыми полками. А всего лишь несколько умных ребят где-то за дальними ноутбуками взломали код.

Именно так и выглядит киберфронт. Если работу украинской армии мы видим, увлекаемся на примере освобожденных от оккупантов городов и уничтоженной техники врага, то в случае с хакерами - этот фронт невидим. Однако не менее сокрушителен.

Чтобы понять, на какую глубину в тыл врага добрались кибервоины – стоит обратить внимание хотя бы на лозунг «Слава Украине» на заправке между Москвой и Питером. С одной стороны, россияне это буквально деморализует, а с другой – это проникновение во внутреннюю систему АЗС с возможностью остановить ее работу.

И по такой схеме под ударом может быть что угодно. К примеру железная дорога. В российских поездах и вокзалах пассажирам уже отключили WI-FI прямо заявляя – причиной являются массированные кибератаки.

В случае проникновения хакеров во внутренние системы проукраинские надписи на табло российских вокзалов выдадутся цветочками.

Киберфронт: кто "положил" RuTube и списал деньги россиян для украинцев

Результатом работы хакеров является и то, что простые россиян начинают расплачиваться за развязанную Путиным войну собственными деньгами. В России уже не скрывают, что государство пока бессильно что-либо сделать со списанием денег с банковских карт своих граждан. Речь о сотнях тысяч обнуленных счетов и полной утрате доверия к росбанкам. Отдельно украинские хакеры отчитывались, что им удалось списать деньги с зарплатных карт российских солдат.

Известно, что хакеры выгрузили тысячи внутренних документов крупнейших государственных институтов России: от "Газпрома" до русской церкви. Так мы узнали, что РПЦ по заказу МЧС занимается расселением принудительно депортированных украинцев с оккупированных территорий.

Благодаря проникновению в систему российского телевидения, мы узнали, что Кремль все еще продолжает переписываться телеграммами. Сломанные переписки и внутренние системы – это возможность для аналитиков и финансовых учреждений поименно знать всех причастных к преступлениям Кремля. Мы уже знаем имена солдат мародеров и их адреса.

Впереди анализ сотен тысяч документов и установление всех причастных к режиму и не только в пределах России. Этот процесс уже продолжается.

А главная особенность сегодняшней кибервойны состоит в том, что единственный враг для хакеров мира – это путинская Россия. И у изголовья кибервоинов созреют спецоперации и удары, которых до сих пор мир не знал.

Как украинским хакерам удалось "положить" RuTube – Никита Кныш

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