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"Невозможно даже посчитать количество погибших и раненых": Федоров о ракетном ударе по Запорожью

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"Невозможно даже посчитать количество погибших и раненых": Федоров о ракетном ударе по Запорожью

Фото: Иван Федоров

Российская ракета попала в колонну гражданских авто на выезде из Запорожья, количество жертв пока неизвестно.

По состоянию на 9 утра невозможно даже посчитать количество погибших и раненых людей в результате российского ракетного удара по колонне гражданских авто в Запорожье.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

По его словам, среди пострадавших есть мелитопольцы.

Федоров объяснил, что люди ждали выезда из Запорожья в сторону временно оккупированных территорий, когда прилетела ракета.

"Они ежедневно выезжают из областного центра, чтобы поддержать своих родственников, передать жизненно важные лекарства мирному населению и вернуться назад", — написал он.

Напомним, около 7:10 утра 30 сентября в Запорожье раздались громкие взрывы. Россия ударила по городу ракетами. По словам очевидцев, было слышно более 12 взрывов.

Впоследствии стало известно, что российская армия нанесла ракетный удар по гражданской гуманитарной колонне на выезде из города.

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