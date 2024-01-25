Невозможно допустить победу Путина: подробности громкого заявления министра обороны Британии

Разрешить президенту России Владимиру Путину победить в войне против Украины означало бы дать понять Китаю, что остальной мир "открыт для захвата", считает министр обороны Великобритании Грант Шаппс.

Об этом пишет Newsweek.

В своей статье, опубликованной 24 января изданием Politico, Шаппс утверждает, что 2024 год является "ключевым переломным моментом" в российско-украинской войне, который может "решить судьбу живой демократии в Украине".

Сигнал Китая

Шаппс предупредил, что Москва "готова к войне на истощение, независимо от того, сколько десятков тысяч своих граждан она потеряет", а также предостерег, что победа России поставит под угрозу Европу и вышлет неправильный сигнал Пекину.

«Не существует мира, в котором можно позволить Путину победить, – сказал Шаппс. — Это не только подбодрило его, поставив под прицел России других наших восточноевропейских союзников, но и дало бы сигнал Китаю, что все открыто для захвата».

Пекин на "правильной стороне истории"

Лю Пенгю, спикер посольства Китайской Народной Республики в Вашингтоне, заявил в интервью Newsweek, что Китай стоит на "правильной стороне истории" относительно российско-украинской войны и надеется на "политическое урегулирование".

"В вопросе Украины Китай всегда придерживался объективной и справедливой позиции, активно способствовал мирным переговорам и определил нашу позицию по существу самого вопроса", — сказал Лю.

«Мы твердо стоим на стороне мира и диалога, то есть на правильной стороне истории, – добавил он. – Мы надеемся, что все стороны будут работать над путями деэскалации и создадут условия для работы над политическим урегулированием кризиса в Украине”.

Лю не ответил на предположение Шаппса о том, что победа России в Украине пришлет неправильный сигнал Китая.

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Китай следует России?

Некоторые выражают обеспокоенность, что Китай может попытаться повторить российское вторжение в Украину, взяв под контроль спорные территории, такие как Тайвань.

Пекин также недавно заявил о своих претензиях на суверенитет над Тайваньским проливом и большей частью Южно-Китайского моря, вопреки международному морскому праву и почти всем другим странам мира.

"Добрые друзья" Путин и Си

Хотя Китай официально придерживается нейтралитета по отношению к российско-украинской войне, Путин имеет дружеские отношения с президентом Китая Си Цзиньпином, и связи между двумя странами укрепляются, поскольку война в Украине продолжает бурлить.

Ранее в этом месяце Си похвалил своего "доброго друга" Путина в новогоднем послании, отметив, что "китайско-российские отношения сохраняют здоровое и стабильное развитие и неуклонно двигаются в правильном направлении", несмотря на "турбулентную региональную и международную ситуацию".

Торговля между Китаем и Россией значительно выросла в прошлом году, в то время как российско-китайское партнерство также предоставило России возможность обойти санкции, введенные Западом после начала вторжения в Украину почти два года назад.

От чего зависит выживание Украины

Американские чиновники недавно заявили, что китайские банки, ведущие бизнес с Россией, могут вскоре столкнуться с собственными санкциями. В ответ ряд китайских государственных банков ужесточил ограничения на финансирование российских клиентов.

Предупреждение Шаппса о потенциальном поощрении, которое может получить Китай от победы России, прозвучало после того, как он пообещал, что Великобритания «нацелена на долгосрочную перспективу» в оказании помощи Украине. Он утверждал, что выживание Украины зависит от того, решат ли другие союзники "усилить" свою помощь.

Поток западной помощи Украине значительно замедлился в течение 2024: 60 миллиардов долларов американской помощи до сих пор заблокированы в Конгрессе, а еще 54 миллиарда долларов помощи Европейского Союза остановились после того, как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, которого иногда называют союзником Путина, наложил вето.

На этой неделе представители Пентагона объявили, что они больше не могут присылать Украине оружие и оборудование из американских запасов из-за тупиковой ситуации, а министр обороны Ллойд Остин призвал союзников "копать глубже" при отсутствии американской помощи.

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