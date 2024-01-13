"Невозможно дышать": в захваченном Мариуполе местные жалуются на новую проблему

Во временно захваченном Мариуполе местные борются с постоянными прорывами канализации, в результате которых в городе стоит невыносимая вонь и появляется плесень на стенах.
Жители дома по улице Академика Амосова, 52 в Кальмиусском районе Мариуполя живут с затопленным подвалом и невыносимой вонью. Вся причина – в постоянных канализационных прорывах.
Об этом рассказывает Мариупольский городской совет.
"У дома постоянные лужи. Невозможно дышать. Особенно на первых этажах, и уже поднимается к третьему этажу", — жалуются люди.
Кроме неприятного запаха, есть еще одна проблема – щитовая, расположенная в подвале дома. Постоянная влага и потопы могут привести к замыканию. К тому же, из-за сырости в квартирах уже появляется плесень.
Канализационные прорывы стали настоящим бедствием оккупированного города. Регулярные жалобы людей на затопленные фекалиями подвалы и вони показывают, что псевдовласть не может наладить работу коммунальной инфраструктуры. Аварии происходят не только в поврежденных россиянами домах, но и в так называемых "новостройках".
"Такой результат "возрождения" от оккупантов за почти два года и пахнет им соответственно", — говорится в сообщении.
Напомним, в Мариуполе утром 13 января раздались взрывы. Местные сообщали о работе ПВО оккупантов, которую они разместили прямо рядом с жилыми домами.
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