"Невозможно дышать": в захваченном Мариуполе местные жалуются на новую проблему

Во временно захваченном Мариуполе местные борются с постоянными прорывами канализации, в результате которых в городе стоит невыносимая вонь и появляется плесень на стенах.

Жители дома по улице Академика Амосова, 52 в Кальмиусском районе Мариуполя живут с затопленным подвалом и невыносимой вонью. Вся причина – в постоянных канализационных прорывах.

Об этом рассказывает Мариупольский городской совет.

"У дома постоянные лужи. Невозможно дышать. Особенно на первых этажах, и уже поднимается к третьему этажу", — жалуются люди.

Кроме неприятного запаха, есть еще одна проблема – щитовая, расположенная в подвале дома. Постоянная влага и потопы могут привести к замыканию. К тому же, из-за сырости в квартирах уже появляется плесень.

Канализационные прорывы стали настоящим бедствием оккупированного города. Регулярные жалобы людей на затопленные фекалиями подвалы и вони показывают, что псевдовласть не может наладить работу коммунальной инфраструктуры. Аварии происходят не только в поврежденных россиянами домах, но и в так называемых "новостройках".

"Такой результат "возрождения" от оккупантов за почти два года и пахнет им соответственно", — говорится в сообщении.

Напомним, в Мариуполе утром 13 января раздались взрывы. Местные сообщали о работе ПВО оккупантов, которую они разместили прямо рядом с жилыми домами.

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