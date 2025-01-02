Невозможно купить даже лекарства: Россия на ВОТ лишила прав украинцев, не получивших ее паспорта

Оккупанты продолжают произвол на ТОТ.

Украинцы на временно оккупированных территориях, не получивших паспорт страны оккупанта, лишились каких-либо прав. Вернее их лишили прав – российские захватчики.

Об этом сообщил Центр национального сопротивления.

По информации центра, с 1 января льготная категория граждан ТОТ Украины, получавшая медикаменты, больше этого сделать не сможет. Прежде всего, это люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, астматики и диабетики.

"Без российского паспорта препараты придется покупать. А вот приобрести жизненно необходимые лекарства на захваченных территориях практически невозможно", – говорится в сообщении.

Если же, при неизвестных обстоятельствах, лекарства получится приобрести, будут стоить они вдвое, а то и втрое дороже.

Напомним, на временно оккупированных территориях Украины ставленники российских властей запрещают украинские традиции, в частности колядки и вертепы.

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