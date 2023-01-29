"Невозможно сегодня, будет возможно завтра" — Резников об вероятности предоставления Украине истребителей

Алексей Резников будет переговоры с партнерами в ближайшие недели об истребителях для Украины.

На востоке Украины продолжаются ожесточенные бои украинских защитников с российскими оккупантами. Украинской стороне для успешного отвоевания своих земель необходима соответствующая техника и вооружение.

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью канадскому телеканалу CBC.

По его словам, ситуация на Востоке сложная, но контролируемая ВСУ. Говоря о боях, Резников отметил, что Украине для эффективной борьбы с российскими оккупантами необходимо вооружение.

Речь идет об истребителях, других боевых самолетах и дальнобойных ракетах. Благодаря этому вооружению украинские воины смогут уничтожать склады и командные пункты кафиров.

Резников выразил надежду, что во время последующих переговоров с партнерами в ближайшие недели по истребителям для Украины он получит положительное решение.

"Для меня все, что невозможно сегодня, (будет, — ред.) возможно завтра", — сказал Резников, напомнив о ПВО и дальнобойной артиллерии.

Напомним, спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат сообщил, что Украине необходимо обновить весь свой советских самолетов на американские истребители F-16 и создать из них не менее пяти воздушных бригад для эффективной защиты от российского агрессора. Он пояснил, что советские самолеты, которые сейчас находятся на вооружении Украины, находятся на грани своих возможностей.

По данным Politico, контингент военных официальных лиц настаивает на том, чтобы Пентагон одобрил отправку истребителей F-16 в Украину, чтобы помочь стране защититься от российских ракет и атак беспилотников.

Как сообщал заместитель руководителя Офиса Президента Андрей Сибига, следующее заседание "Рамштайна" будет авиационное.

Девятая встреча на базе Рамштайн состоится в феврале 2023 года, сообщал Алексей Резников.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.