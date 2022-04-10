"Невозможно смотреть без боли": Руслана показала, как выглядит Бородянка после прихода оккупантов

"Невозможно смотреть без боли": Руслана показала, как выглядит Бородянка после прихода оккупантов

Знаменитость отметила, что постсоветские страны должны восстать против Путина.

Известная украинская певица Руслана посетила поселок Бородянка в Киевской области, где велись активные бои, а оккупанты обстреливали все вокруг.

Исполнительница опубликовала жуткие кадры того, что после себя оставили военные РФ: только боль и разруху.

Руслана в Бородянке / facebook.com/ruslana.lyzhychko

"На это невозможно смотреть без боли… Рельеф нашей плодородной земли, цветущих сел, древних памятников и современных мегаполисов превращается в марсианскую безжизненную пустыню. Мы можем это увидеть своими глазами, потому что украинская армия уже угнала отсюда рашистов, которые это натворили", –написала Руслана.

Впрочем, если Бородянку освободили от оккупантов, то некоторые города Украины пока что нет. Поэтому певица убеждена, что сейчас все должны сплотиться, чтобы дать врагу отпор.

Руслана в Бородянке / facebook.com/ruslana.lyzhychko

"Мы должны всеми возможными способами (дипломатическими, медийными и т.д.) собрать мир вокруг Украины и просить мир предоставлять нам высокотехнологичное оружие, чтобы остановить эту войну немедленно! Это должно быть общее сопротивление!" – подчеркнула Руслана.

Вместе с тем исполнительница призвала постсоветские страны восстать против Путина.

"Должна подняться свободная Беларусь, свободный Казахстан, свободная Грузия. Должны подняться все территории, которые Путин насиловал и продолжает насиловать. Должны подняться все республики бывшего советского союза. Пора показать Путину, что мы самобытные, независимые, свободные страны, которые имели, имеют и будут иметь свою историю", — добавила Руслана.

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