"Невозможно возможно": Резников подтвердил, что Patriot прибыли в Украину

По его словам, украинские защитники быстро освоили этот комплекс.

Украинский министр обороны Алексей Резников подтвердил, что ВСУ получили зенитно-ракетный комплекс Patriot.

Об этом он написал в своем Twitter.

"Сегодня наше прекрасное украинское небо становится более безопасным, потому что в Украину прибыли системы ПВО "Патриот"", — говорится в его сообщении.

Резников вспомнил, как во время визита в США в августе 2021 года, когда он еще был и.о. замглавы правительства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, озвучил партнерам то, что ВСУ нужны такие системы ПВО.

"Нам нужны "Патриоты". Свобода и независимость нашей страны под угрозой. И что мы услышали? Это невозможно! Но невозможно возможно", — заметил министр.

Глава Минобороны подчеркнул, что это событие – одно из важных в его жизни. Резников отметил, что партнеры Украины сдержали свое слово, а наши силы противовоздушной обороны максимально быстро освоили Patriot.

Напомним, Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявлял, что ВСУ могут получить зенитно-ракетные комплексы после Пасхи. Впрочем, более конкретные термины не называл. Впоследствии он сказал, мол слова о "после Пасхи" были шутливыми.

Однако 18 апреля немецкое руководство сообщило, что передало Украине Patriot и снаряды к нему. Также в новый пакет помощи, кроме ЗРК Patriot, вошли танки Leopard 2, грузовики Zetros и прочая военная техника и боеприпасы.

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