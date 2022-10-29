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Невское в Луганской области освобождено от оккупантов – Минобороны (видео)

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Невское в Луганской области освобождено от оккупантов – Минобороны (видео)

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Спецназовцы провели зачистку села от врага.

Село Невское Сватовского района Луганской области освобождено от российских коккупантов.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины в Facebook.

"Невское в Луганской области — свободное! Пленные решисты, большое количество трофейной техники, амуниции и оружия… Наши спецназовцы провели зачистку села от оккупантов", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что местные жители встречали воинов ВСУ со слезами на глазах. Они ждали украинских защитников восемь месяцев.

Невское в Луганской области – свободное! Пленные решисты, большое количество трофейной техники, амуниции и оружия… Наши спецназовцы провели зачистку села от кафиров! ✔️ Местные жители встречали наших воинов со слезами на глазах. 8 месяцев они ждали наших защитников – дождались! Работаем дальше! Слава Украине!

Опубликовано Министерство обороны Украины Суббота, 29 октября 2022 г.

Напомним, Вооруженные силы Украины взяли под огневой контроль трассу Сватово-Кременная.

Отметим, ВСУ продвигаются по двум направлениям Луганщины: Сватовскому и Кременскому.

28 октября глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины в Луганской области продолжается каждый день, хотя есть и определенные трудности, из-за которых оно происходит не так быстро.

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