Newsweek: Москву, вероятно, атаковали украинские дроны ''Бобер'' – что о них известно

Нападавшие Москву беспилотники по весу и размеру похожи на иранские "Шахеды", которыми оккупанты терроризируют Украину.

Новые атаки на Москву могли быть совершены с помощью украинских дронов-камикадзе "Бобер".

Такое мнение высказали в статье американского издания Newsweek.

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"Украина редко берет на себя официальную ответственность за удары беспилотников по территории России. В своем обращении в воскресенье президент Украины Владимир Зеленский не сказал, что Киев организовал последние атаки, но сказал, что "постепенно война возвращается на территорию России", и это неизбежен, естественный и абсолютно справедливый процесс", – отмечают в издании.

По словам аналитиков, БПЛА "Бобер" в целом похожи на иранские дроны Shahed, которыми РФ атакует Украину.

"Судя по имеющимся изображениям и видео, атаковавшие Москву беспилотники по весу и размеру похожи на "Шахеды", хотя размах их крыльев немного больше", — отметил старший научный сотрудник лондонского исследовательского центра Royal United Services Institute Джастин Бронк. БПЛА имеет запас хода более 1000 км.

По словам британского эксперта по беспилотникам Стива Райта, эксперты описывают "Бобер" как самолет типа "утка" с небольшой передней частью основного крыла, что придает ему "очень характерную форму". Он летает медленно, с очевидным упором на дальность.

Аналитики отмечают, что подобные беспилотники или, по крайней мере, составные части конструкции "Бобра" существуют годами. Хотя нет никаких признаков того, что именно этот БПЛА использовался до полномасштабного российского вторжения. Этот конкретный тип беспилотного летательного аппарата также не наблюдался на других территориях боевых действий, добавляют в издании.

Пока непонятно, насколько хорошо беспилотники "Бобер" способны справляться с навигационными помехами и справляются с широкомасштабной защитой радиоэлектронной борьбы, установленной в Москве и вокруг нее, сказал Бронк.

Райт добавил, что "Бобер" может быть уязвим к радиоэлектронной борьбе, но для оператора будет "большой победой", если хотя бы один или два беспилотника уйдут от защиты.

Эксперт предположил, что в будущем, как и в случае с "Шахедами", "Бобров", вероятно, будут использовать в гораздо больших роях для преодоления российской ПВО.

По его словам, последние атаки на Москву имеют скорее психологический, чем практический эффект и преследуют цель перенести войну в российскую столицу.

Отметим, что официально украинская сторона не подтверждает и не опровергает свою причастность к атакам дронов на Москву.

Напомним, что ночью 30 июля Москву атаковал неизвестный беспилотник. В результате атаки были повреждены правительственные здания.

В ночь на 1 августа Москву снова атаковали несколько дронов. Попадания снова были в башню "Москва Сити", где расположены несколько министерств.

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