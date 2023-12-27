Newsweek пишет, что "F-16, вероятно, уже в Украине": что ответили в Воздушных силах

По мнению Игнтата, опубликованный Newsweek материал "высосан из пальца".

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат прокомментировал статью американского издания Newsweek о том, что американские истребители F-16, вероятно, уже находятся в Украине.

Об этом он написал в Facebook.

"Американское издание Newsweek опубликовало материал с невероятными предположениями о пребывании F-16 в Украине и даже их вероятной причастности к уничтожению шести российских самолетов.

"Истребители F-16, вероятно, уже находятся в Украине, — Newsweek, со ссылкой на источники в США". Серьезно?

Зачем тогда я вчера 23 раза включался в прямые эфиры украинских и иностранных медиа, чтобы рассказать о российском корабле и опровергнуть российские идиотские заявления об уничтожении F-16, а также о нецелесообразности их пребывания в Украине на данном этапе? Оставьте в покое! ...очевидно, что материал высосан из пальца", — возмутился Игнат.

Ранее в Центре стратегических коммуникаций сообщили, что получение Украиной истребителей F-16 выходит на финишную прямую.

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