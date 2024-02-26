Неявка в военкомат после вручения повестки: какая ответственность грозит

Руководитель ТЦК и СП рассказал об ответственности за неявку в военкомат после вручения повестки.

Руководитель Кременчугского районного ТЦК и СП Мирослав Волков объяснил, какая ответственность грозит человеку за неприбытие в военкомат после вручения повестки.

Об этом он рассказал в интервью "Кременчугскому телеграфу".

Так, если военнообязанный, получив повестку, не прибывает в военкомат, его данные передаются в Нацполицию для проведения розыска.

"После розыска он будет доставлен в РТЦК, где на него составят админпротокол по ст.210 ч. 2. После этого он оплатит штраф и все равно будет уточнять свои учетные данные. А если есть необходимость, то есть прошли сроки, то будет направлен на прохождение военно-врачебной комиссии (ВЛК). Если его признают пригодным к прохождению военной службы, то в дальнейшем с ним будут работать специалисты группы морально-психологического обеспечения, они проявят его морально-деловые качества, и если военнообязанный подходит по всем параметрам, только тогда принимается решение о его призыве в ВСУ", — объяснил Волков.

Напомним, адвокат объяснил, может ли уехать за границу мужчина, жена которого имеет инвалидность.

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