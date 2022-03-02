Нейтральная Швейцария поддержала санкции ЕС, чего тогда ждут некоторые другие страны?, — Зеленский

Об этом украинский президент Владимир Зеленский сказал в видеообращении 2 февраля.

"Нейтральная Швейцария поддержала санкции Евросоюза против российских олигархов, чиновников, против самого государства и компаний. Еще раз, нейтральная Швейцария, чего тогда ждут некоторые другие страны? К нашей антивоенной коалии присоединились уже и те страны, на которых Москва еще неделю назад рассчитывала. Это чрезвычайный результат. Сейчас нельзя оставаться нейтральными".

Это украинский президент Владимир Зеленский сказал в видеообращении 2 февраля.