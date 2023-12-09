Нейтральность и отказ от НАТО – Фейгин об условиях Путина для Украины

Российский оппозиционный политик Марк Фейгин подчеркнул, что президент-диктатор России Владимир Путин хочет навязать Украине свои условия "мира", которые предусматривают нейтральность Украины и отказ от НАТО.

Об этом он сказал в интервью "Эспрессо".

Так, на вопрос о сигналах российского диктатора на G-20 Фейгин сказал, что их не было, кроме "будем договариваться на тех условиях, которые мы предлагаем".

"Главный, центральный вопрос этих условий – даже не деление 80:20 территории Украины (20 – геополитические реалии, мы их оккупировали, мы провели там референдум и присоединили к России), а прежде всего нейтральный статус Украины, недопущение вступления в НАТО, вообще интеграции в западное сообщество Украины, зависание ее в положении, в котором она была практически все 30 лет", – говорит политик.

По его словам, намерения у Путина не изменились – диктатор все еще считает, что рано или поздно вся Украина будет оккупирована Россией.

Фейгин также подчеркнул, что не стоит придавать смысла словам диктатора России.

"А смысл только один – давайте вести переговоры, уступите мне, отдайте мне, но прежде всего, кроме территории и демилитаризации, разумеется, сокращение армии Украины, вывод всех вооружений, туда направленных, запретите Украине вступать в НАТО, отодвиньте эту перспективу навсегда и т.д. И надо сказать, если до этого Запад это активно опровергал и активно действовал в направлении того, что все-таки Украину нужно принять в НАТО, то теперь возникли некоторые колебания", — резюмировал оппозиционер.

Напомним, в России угрожают оккупировать еще две украинские области.

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